Lange gab es Spekulationen über den Zustand von Alibaba-Gründer Jack Ma (58), nachdem er in China in Ungnade gefallen und daraufhin monatelang verschwunden war. Jetzt sagte der Präsident des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Michael Evans, dass es Ma gut gehe und er sich in Japan aufhalte, wie der US-Fernsehsender CNBC berichtet . "Nun, zunächst einmal ist Jack am Leben. Es geht ihm gut, er ist glücklich. Er ist kreativ. Er denkt nach. Er unterrichtet an einer Universität in Tokio und verbringt mehr Zeit in China", antwortete Evans am Dienstag bei einem öffentlichen Auftritt auf der Viva Tech-Konferenz in Paris auf die Frage eines Managers.