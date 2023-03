Alibaba-Gründer Jack Ma ist zurück in China

Nach mehr als einem Jahr im Ausland ist der Milliardär Jack Ma (58) nach China zurückgekehrt. Der ehemalige Englisch-Lehrer und Mitgründer des Online-Händlers Alibaba besuchte bei seiner aktuellen Visite eine Schule, die er 2017 gemeinsam mit Anderen in der Stadt Hangzhou ins Leben gerufen hatte. Dort befindet sich auch das Hauptquartier von Alibaba. In den vergangenen beiden Jahren hatte sich Ma im Ausland aufgehalten und unter anderem in Japan gelebt.