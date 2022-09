Apple-Kunden, die in diesen Währungsräumen im App Store des iPhone-Herstellers einkaufen, machen also ein zunehmend gutes Geschäft, solange der Preis unverändert bleibt – und Apple macht dabei ein immer schlechteres Geschäft. Denn die Yen- oder Euro-Erlöse, die Apple mit seinem App Store erzielt, sind umgerechnet in Dollar inzwischen viel weniger wert als noch vor einem Jahr.

Daher nun die Reaktion des Konzerns: Ab 5. Oktober steigen die Preise für Apps sowie In-App-Käufe in Chile, Ägypten, Japan, Malaysia, Pakistan, Polen, Südkorea, Schweden, Vietnam und allen Ländern, die den Euro nutzen, schreibt Apple in dem Blog-Post. Ausgenommen von der Erhöhung sind Abonnements, die sich automatisch verlängern. In Vietnam spielt zudem eine Änderung im Steuerrecht eine Rolle, auf die Apple reagiert. Dort müsse das Unternehmen nun Mehrwertsteuer und Einkommensteuer von jeweils rund 5 Prozent abführen, so der Konzern.