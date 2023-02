Das erste Marktdebüt des Jahres in Deutschland ist kein gutes Omen für weitere Börsengänge. Die Aktien des Webhosters und Cloud-Anbieters Ionos, dessen Name im Griechischen Prophezeiung bedeutet, starteten am Mittwoch unter ihrem Ausgabepreis in den Handel. Firmenchef Achim Weiß, der mit dem traditionellen Läuten der Börsenglocke den Handel eröffnete, gab sich dennoch zuversichtlich: "Ich bin mir sicher, dass der Preis langfristig das richtige Niveau erreicht", sagte er auf dem Börsenparkett.