Denn nicht nur Intel hält die Hand auf, sondern ist nur ein Spieler im Gefeilsche um Subventionen. So hatte Tesla in dieser Woche angekündigt, seine Batteriepläne für die bereits errichtete Gigafactory in Grünheide einzudampfen. Ursprünglich hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, dass bei Berlin mit Grünheide auch die größte Batteriefabrik der Welt entstehen solle. Nun will Tesla wichtige Schritte der Batterieproduktion in die USA verlagern – wegen der Steuervorteile.