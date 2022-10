Früheren Angaben zufolge will Mobileye in den USA im Jahr 2024 selbstfahrende Autos auf die Straßen bringen. Die Fahrzeuge mit bis zu 14 Sitzplätzen sollen in Städten als Shuttles ein gesetzt werden. In Jerusalem in Israel wollte das Unternehmen nach früheren Plänen bereits in diesem Jahr einen komplett automatischen Roboter-Taxiservice starten, kam bislang über Testfahrten in diesem Frühjahr aber nicht hinaus. Technologiefirmen standen zuletzt an den Börsen im Zuge steigender Zinsen und damit einhergehender höherer Kapitalkosten besonders unter Druck.