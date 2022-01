Mega-Investition in den USA Intel plant "größte Halbleiter-Produktion auf diesem Planeten"

Intel will in den USA bis zu 100 Milliarden Dollar in bis zu acht neue Chipfabriken investieren. Konzern-Chef Pat Gelsinger möchte den Konzern damit zu alter Größe und Dominanz führen. Doch auch die Wettbewerber in Asien rüsten auf.