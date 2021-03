Massiver Kapazitätsausbau Intel-Chef Gelsinger greift an

Produktionsschwierigkeiten und sinkende Umsätze - zuletzt lief es nicht gut für Intel. 20 Milliarden US-Dollar will der Chipriese nun in zwei neue US-Fabriken investieren und groß in die Auftragsfertigung einsteigen, kündigt Konzernchef Gelsinger an.