Intel hatte im Februar 2022 angekündigt, Tower für 5,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet derzeit 4,9 Milliarden Euro) übernehmen zu wollen. Intel wollte damit seine Fertigungskapazitäten ausbauen, auch um dem weltgrößten Chipauftragsfertiger TSMC aus Taiwan mehr entgegensetzen zu können. TSMC hatte kürzlich den Bau einer Chipfabrik in Dresden in Kooperation mit Infineon, Bosch und NXP angekündigt. TSMC als weltgrößter Halbleiterhersteller investiert auch in den USA und in Japan. Gelsinger betonte nach dem Aus für den Zukauf, dass die Auftragsfertigung für Intel weiter ein wichtiger Bestandteil bleibe. Man werde mit Tower weiter nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit suchen.