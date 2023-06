Chipfabrik in Magdeburg Bund fördert Intel-Werk mit zehn Milliarden Euro

Nach monatelangem Poker ist der Vertrag für den Bau einer neuen Chipfabrik von Intel in Magdeburg in trockenen Tüchern. Die Ansiedlung des US-Chipherstellers in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt wird von der Bundesregierung mit 9,9 statt 6,8 Milliarden Euro unterstützt, berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Die Aufstockung der staatlichen Hilfen muss von der EU-Kommission allerdings noch genehmigt werden. Intel investiere damit einschließlich der Subventionen mehr als 30 Milliarden Euro in Magdeburg.