Auch Infineon und TSMC fordern Unmengen Steuergeld

Intel plant den Bau eines großen Werks in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Die Fabrik soll tausende Jobs schaffen und könnte, so die Hoffnung, weitere Investitionen in der strukturschwachen Region nach sich ziehen. Ursprünglich war von einem Investitionsvolumen von 17 Milliarden Euro die Rede. Wegen der allgemein gestiegenen Preise und den damit verbundenen höheren Bau- und Energiekosten forderte der Konzern Medienberichten zufolge aber zuletzt zehn Milliarden statt der ursprünglich geplanten 6,8 Milliarden Euro an Subventionen.

Dass Lindner nun offenbar zurückrudert, dürfte auch andere Chipriesen Hoffnung auf höhere Subventionen machen. Rund um Dresden will Infineon ein neues Werk bauen und vielleicht auch der taiwanische Gigant TSMC gemeinsam mit dem Bosch-Konzern – alle am liebsten gefördert mit Unmengen Steuergeld. Erst kürzlich verkündete TSCM, der weltweit führende Chip-Auftragsfertiger, dass der Konzern noch Probleme bei seinem möglichen Werk in Dresden sehe. "Wir hoffen, dass keine Bedingungen daran geknüpft werden", sagte Verwaltungsratschef Mark Liu (69) mit Blick auf die Finanzhilfen vom Bund.