Intel ist seit fast fünf Jahrzehnten im Land aktiv. Das Unternehmen sieht sich als den größten privaten Arbeitgeber und Exporteur des Landes. Im Jahr 2017 kaufte Intel für 15 Milliarden US-Dollar das in Israel ansässige Unternehmen Mobileye Global Inc. Intel hat Mobileye letztes Jahr an die Börse gebracht.

Der US-Konzern verhandelt derzeit über neue Chipfabrik in Magdeburg

Der US-Konzern verhandelt derzeit auch über den Bau einer neuen Chipfabrik in Magdeburg. Über das Wochenende sollen die letzten Details ausgehandelt werden, bevor Intel-Chef Pat Gelsinger das Papier bei seinem geplanten Besuch im Bundeskanzleramt am Montag unterzeichnen soll. Die große Frage ist, ob und zu welchen Bedingungen das Subventionsvolumen angehoben wird. Ursprünglich waren 6,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden, mittlerweile ist eine Aufstockung der Fördersumme auf rund zehn Milliarden Euro im Gespräch. Ursprünglich sollte das Magdeburger Werk 17 Milliarden Euro kosten, inzwischen ist wegen gestiegener Baukosten von 20 Milliarden Euro die Rede.