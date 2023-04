Die Aktie ging nach dem Quartalsbericht auf eine Achterbahnfahrt. Zunächst legte sie im nachbörslichen Handel um 4 Prozent zu – denn Analysten hatten mit noch schlechteren Zahlen gerechnet. Wenig später drehte sie ins Minus und verlor gut 1,5 Prozent. Gelsinger machte den Anlegern mit seinen optimistischen Äußerungen jedoch wieder Mut und die Aktie startete in den vorbörslichen Handel am Freitag mit einem Plus von mehr als 4 Prozent.