Seit dem frühen Montagnachmittag beschweren sich Nutzer in anderen sozialen Medien, dass sie den zu Meta gehörenden Dienst, auf dem auch Kurzvideos eine wichtige Rolle spielen, nicht mehr nutzen können. Instagram fordere sie auf, sich komplett neu zu verifizieren.

Die Benachrichtigungen, dass sie von der Plattform suspendiert wurden, löste unter den betroffenen Anwendern Verwirrung aus, da sie nichts unternommen hatten, was ein Aussperren rechtfertigen würde. Besorgt waren die Betroffenen auch, ob die irrtümlichen Sperrungen auch dazu führen werden, dass die Zahl der Follower drastisch sinkt. Das Technik-Portal "The Verge" hatte berichtet , der Instagram-Account des portugiesischen Fußballstars Cristiano Ronaldo (37) habe in kurzer Zeit anscheinend rund drei Millionen Follower verloren.