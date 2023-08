Nach Quartalszahlen Infineon-Aktie stürzt ab

Infineon will weitere fünf Milliarden Euro in Malaysia investieren

Ein solcher Ausbau ist auch die Großinvestition in Malaysia, die Infineon am Donnerstag kurz vor seinen Quartalszahlen bekannt gab. In den kommenden fünf Jahren will der Konzern zusätzlich bis zu fünf Milliarden Euro für den Bau des Werks in Kulim ausgegeben werden. Damit entstehe die weltweit größte Fabrik für Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter auf 200 Millimeter-Wafern, heißt es in der Mitteilung.