Schwaches Schlussquartal Auch IBM entlässt Tausende Mitarbeiter

Die wichtige Cloud-Sparte des IT- und Beratungskonzerns wächst langsamer. IBM-Chef Arvind Krishna streicht knapp 4000 Jobs und damit 1,5 Prozent der Belegschaft. In Wachstumsbereichen will Krishna dagegen neue Leute einstellen.