Die US-Regierung nimmt den umstrittenen chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei ganz von seinem Exportnetz. Es sollen keine Lizenzen mehr an US-Unternehmen für Exporte an das Unternehmen gewährt werden, berichten die "Financial Times", sowie die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters. Entsprechende Mitteilungen seien bei mehreren Firmen eingegangen, sagten demnach mit dem Vorgang vertraute Personen.