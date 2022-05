Hohe Investitionen Samsung will eine Million neue Jobs schaffen

Samsung will in den kommenden fünf Jahren 450 Billionen Won (334 Milliarden Euro) investieren, um das Wachstum seiner Geschäfte mit Halbleitern und Biopharmazeutika voranzutreiben.

Auch andere Großkonzerne wie Intel haben jüngst neue Investitionen angekündigt. Der Halbleiterhersteller plant, neue Fabriken unter anderem in Deutschland hochzuziehen, und peilt dafür in diesem Jahr Investitionen von 27 Milliarden Dollar an. Der US-Konzern baut mit staatlicher Milliarden-Unterstützung sein neues Mega-Chip-Areal in Magdeburg. Spätestens im Frühjahr 2023 sollen die Bauarbeiten in Magdeburg beginnen. 2027 soll dann die Produktion starten.