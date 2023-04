Fragt sich nur, woher solche Zukunftstechnologien dann kommen werden. Die Zuversicht in heimischen Unternehmen, dass Deutschland im KI-Geschäft eine führende Rolle spielen wird, hat zuletzt deutlich abgenommen (siehe Grafik). Während Microsoft in den USA Milliarden in OpenAI investiert und damit eine Entwicklung wie ChatGPT erst möglich macht, fehlt es in Deutschland an Risikokapital, Fachkräften und Rechnerkapazitäten. Und während Europa noch diskutiert, was künstliche Intelligenz überhaupt darf, schaffen amerikanische und chinesische Unternehmen bereits Fakten. "Wir haben an Geschwindigkeit verloren und verheddern uns in bürokratischen Strukturen", konstatiert Bain-Berater Sinn. "Die Innovationsfähigkeit unserer Industrie stimmt mich grundsätzlich optimistisch, aber wenn Unternehmen wie Biontech ihre Forschung teilweise nach Großbritannien verlegen, ist das ein Alarmzeichen." Der Mainzer Impfstoffpionier hatte 2021 den Game Changer Award gewonnen.

Politik und Wirtschaft stehen vor schwierigen Entscheidungen. Investitionen in Forschung, Entwicklung und Technologie müssen forciert werden, um mit dem hohen Tempo der weltweiten Entwicklung Schritt zu halten. Parallel dazu gilt es, Bedingungen und Standards zu definieren, unter denen diese Entwicklung stattfinden soll, wie es jüngst der Deutsche Ethikrat getan hat. Und diese dann möglichst auch noch international durchzusetzen, damit die Technik auch in Zukunft dem Menschen dient – und nicht umgekehrt.