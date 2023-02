Intern drückt nicht nur das jüngste Sparprogramm auf die Stimmung. Die Transformation des SAP-Geschäfts – also der Umzug der Softwareangebote in die Cloud – hat Spuren im Konzern hinterlassen. Mit den großen Herausforderungen fühlten sich viele allein gelassen, sagte eine Führungskraft dem manager magazin Mitte Februar . In internen Umfragen sank das Vertrauen in den Vorstand zuletzt immer weiter. Während der Aufsichtsrat unter dem Noch-Vorsitzenden Plattner die Entwicklung im Auge behält, heißt es seitens SAP, man gehe das Thema bereits an und wolle das Vertrauen sowie den Austausch auf allen Ebenen fördern.