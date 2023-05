Die Abfuhr des Bain-Angebotes durch die Software AG könne Fragen hinsichtlich eines möglichen Interessenkonfliktes aufwerfen und auch dazu, ob die Interessen der Minderheitsaktionäre ausreichend geschützt würden, hieß es in der Mail von Schroders weiter. Mit der Offerte von Silver Lake werde die Software AG deutlich unterbewertet, lautet der Vorwurf. Zuvor hat am Freitag bereits die "Financial Times" über Schroders kritische Aussagen berichtet.