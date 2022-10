Mit Getir konkurriert Gorillas unter anderem in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Getir gilt als Marktführer in Großbritannien. In Deutschland ist der Dienst bislang allerdings in deutlich weniger Städten vertreten als Gorillas. Gorillas-Investoren hatten den Dienst nach Informationen des manager magazins auch anderen Quick-Commerce-Diensten angeboten, darunter auch Flink.