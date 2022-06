Der hochdefizitäre Express-Lieferdienst Gorillas macht nach nur rund einem Jahr sein Geschäft in Belgien wieder dicht. Der belgische Wettbewerber Efarmz übernehme die lokalen Geschäftsanalyse-Lösungen und einen Teil der Mitarbeiter in der Verwaltung, teilte das Berliner Start-up am Freitag mit. Wie viele Mitarbeiter nun ihren Job verlieren, wollte Gorillas nicht sagen.