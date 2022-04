US-Tech-Riesen Werbeschwäche trifft Google, Cloud-Stärke hilft Microsoft

Während Microsoft zum Jahresstart weiter vom Trend zum mobilen Arbeiten profitierte, bekam die Google -Mutter Alphabet die Zurückhaltung der Werbetreibenden mitten in der weltweiten Konjunkturabkühlung zu spüren. Im ersten Quartal kletterten die Erlöse zwar um 23 Prozent auf rund 68 Milliarden Dollar, wie der weltgrößte Suchmaschinen-Anbieter am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn hingegen fiel sogar um 8 Prozent auf 16,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten die Latte bei Umsatz wie auch Gewinn höher gehängt. Die Aktie von Alphabet fiel nachbörslich mehr als 4 Prozent, während das Microsoft -Papier leicht zulegte.

In der Pandemie hatte Google vom Online-Boom und den damit verbundenen sprudelnden Werbeeinnahmen profitiert. Weltweit verkauft keine Firma so viele Anzeigen im Internet wie Google. Allerdings nimmt die Konkurrenz durch Unternehmen wie Amazon und TikTok zu. Zudem halten aktuell viele Werbetreibende ihr Geld lieber zusammen, um flexibler auf Inflationssorgen, Lieferschwierigkeiten und den Ukraine-Krieg reagieren zu können. Allerdings lief es auch in der Cloud-Sparte nicht mehr so rund wie vor einem Jahr.