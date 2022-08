Weitere Klagen Google legt im Patentstreit mit Sonos nach

Zunächst hatte sich Sonos in einem Patentverfahren in den USA noch gegen Google durchgesetzt – mit Folgen für Googles Lautsprecher. Jetzt schlägt der Internetriese zurück und wirft dem Lautsprecher-Anbieter in zwei Klagen die Verletzung von sieben Patenten vor.