Was die neun Richter am Obersten Gerichtshof der USA derzeit verhandeln, könnte massive Folgen für Internetplattformen wie Google, Facebook, Twitter und YouTube haben. Bei zwei aktuell diskutierten Fällen geht es im Kern um die Frage, inwiefern die Konzerne für veröffentlichte Inhalte haften müssen. Tragen sie womöglich eine Mitschuld am Tod von Menschen, die islamistischen Anschlägen zum Opfer fielen? Fest steht: Bei der Verbreitung von Hassbotschaften im Netz (Hate Speech) spielen Facebook, Google, Twitter und Co eine wichtige Rolle.

Gleich, wie die Richter die Frage beantworten: Ein Urteil hätte so oder so weitreichende Bedeutung für Google und Co. Bislang werden die Tech-Plattform im Gegensatz zu Medienunternehmen nicht dafür haftbar gemacht, wenn sie fragwürdige Inhalte weiterverbreiten. Sollte das Oberste Gericht nun eine Mitverantwortung der Plattformen feststellen, würde dies die Spielregeln am Markt verändern. Für den Fall wiederum, dass die Richter die Klagen abweisen, dürften sich die Big Tech Konzerne in den USA in ihrer Positionen gestärkt fühlen – trotz der wachsenden gesellschaftlichen Kritik.

Kritiker wünschen sich, dass sich der US-Kongress des Themas annimmt. Richter des Supreme Court scheinen hier ebenfalls in erster Linie die Politik am Zuge zu sehen.

Hat YouTube zur Ausbreitung der Terrormiliz IS beigetragen?

Konkret muss der Supreme Court am Mittwoch abwägen, ob Facebook, Twitter und YouTube wegen eines Angriffs des "Islamischen Staats" (IS) auf einen türkischen Nachtclub im Jahr 2017 mit 39 Toten verklagt werden können. Die Kläger argumentieren, dass die Plattformen durch ihr Angebot zur Verbreitung des Gedankengutes und zur Ausbreitung der Terroristengruppe beigetragen hätten.

Am Dienstag hatten die Richter bereits den Fall einer jungen Amerikanerin diskutiert, die 2015 bei einem Terroranschlag in Paris getötet wurde. Die Richter ließen dabei laut CNBC nur wenig Neigung erkennen, einen für die Konzerne wichtigen rechtlichen Schutz zu ändern. Dabei geht es um den Abschnitt 230 des "Communications Decency Act", der die Konzerne vor der Haftung für Beiträge ihrer Nutzer schützt. Andere Juristen meinen allerdings, dass eine engere Auslegung des Haftungsschutzes notwendig sei.

Umstrittene Norm 230 schützt die Plattformen vor Haftung

Die Kläger argumentieren, dass Googles Videoplattform Youtube gegen das Anti-Terror-Gesetz verstoßen habe. Die Google-Tochter habe Videos der Terrormiliz über den Empfehlungsalgorithmus gefördert. Die Gerichte vorgelagerter Instanzen gaben Google recht und erklärten, besagte Rechtsnorm 230 schütze das Unternehmen davor, für Inhalte Dritter, die in seinem Dienst veröffentlicht werden, haftbar gemacht zu werden.

Die Richter des Supreme Court ließen am Dienstag erkennen, dass sie der Position der Kläger eher nicht folgen würden. Schließlich verbreite derselbe Algorithmus auch harmlose Inhalte. Die Klägerseite wiederum machte geltend, Youtube sei auch deshalb haftbar zu machen, weil es kleine Vorschaubilder für das Video selbst erzeuge. Damit bewege sich das Unternehmen außerhalb der Schutzvorschrift 230.

Richter sehen US-Kongress am Zug

In dem am heutigen Mittwoch zu diskutierenden Anschlag auf den türkischen Nachtklub dürften die Richter auch einen möglichen Verstoß gegen ein zweites Bundesgesetz, den "Justice Against Sponsors of Terrorism Act", prüfen. Das Gesetz erlaubt es im Ausland bei einem Terroranschlag verletzten Amerikanern vor einem US-amerikanischen Bundesgericht Schadensersatz zu verlangen.

Google und Co argumentieren, dass sie nicht verklagt werden können, weil sie den Anschlag auf das Nachtlokal nicht wissentlich unterstützt hätten. Stimmen die Richter dieser Einschätzung zu, müssten sie den Fall nicht weiter gemäß dem "Communications Decency Act" behandeln und prüfen, heißt es.

Laut CNBC wies der konservative Richter Brett Kavanaugh (58) darauf hin, dass die Gerichte den in den 1990er Jahren eingeführten Abschnitt 230 in der Vergangenheit konsequent angewandt hätten. Eine Überarbeitung der Auslegung könne massive wirtschaftliche Folgen für viele Unternehmen, Verbraucher und Investoren haben. Kavanaugh sagte, dies seien "ernsthafte Bedenken", die der Kongress berücksichtigen könne, wenn er das Gesetz überarbeiten wolle. Der Oberste Gerichtshof allerdings sei "nicht in der Lage, dies zu berücksichtigen".

Auch die liberale Richterin Elena Kagan (62) deutete an, dass hier letztlich und vor allem die Politik gefragt sei. "Wir sind ein Gericht, wir wissen wirklich nichts über diese Dinge", sagte Kagan dem Bericht zufolge. "Das sind nicht die neun größten Experten für das Internet", meinte die Richterin mit Blick auf die acht weiteren Kolleginnen und Kollegen des höchsten Gerichts in den USA.