Getir soll sich künftig nur noch auf sechs Städte konzentrieren: Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Köln. Rivale Flink ist nach eigenen Angaben in 46 deutschen Städten aktiv.

Jeder zehnte Mitarbeiter wird entlassen

Getir hatte am Dienstag bereits bekannt gegeben, dass der Dienst rund zehn Prozent der Mitarbeiter entlassen werde - rund 2500 Beschäftigte. Darunter sollen auch zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer sowie Beschäftigte in Warenlagern in Deutschland fallen.