Nach Musk-Übernahme GM stellt Werbung auf Twitter vorerst ein

Tech-Milliardär Elon Musk hatte am Freitag die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Twitter abgeschlossen und den Kurznachrichtendienst von der Börse genommen. Bereits am Donnerstag feuerte der reichste Mensch der Welt ranghohe Führungskräfte, darunter der bisherige Firmenchef Parag Agrawal (38) und Finanzchef Ned Segal (48). Angeblich will Musk den Spitzenposten zunächst selbst übernehmen.