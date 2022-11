Sam Bankman-Fried (30) hat ein wahres Beben ausgelöst. Der Zusammenbruch der von ihm gegründeten und geführten Kryptobörse FTX bringt immer mehr Marktteilnehmer und Investoren in Schwierigkeiten. Erst am Mittwoch hatte der Kryptobroker und -verleiher Genesis erklärt, zur Sicherung der eigenen Liquidität keine neue Kredite mehr zu vergeben und die Rückzahlung vorläufig einzustellen. Genesis hatte Ende des dritten Quartals insgesamt 2,8 Milliarden Dollar an aktiven Krediten. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen mehr als 130 Milliarden Dollar an Kryptokrediten vergeben. Die Kryptobank BlockFi wiederum stehe wegen massiver Verluste im Zusammenhang mit FTX kurz vor der Pleite, hieß es zuvor.