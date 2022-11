Bei einem Haus in der bewachten Wohnsiedlung Old Fort Bay sind die Eltern des FTX-Gründers als Käufer eingetragen. Die Immobilie wird laut Eintragungen aus Juni als Ferienhaus genutzt. Ob sie das Haus aus eigenen Mitteln oder mit FTX-Geld gekauft haben, wollten Bankman-Frieds Eltern, Juraprofessoren an der Universität Stanford, nicht sagen. Das Ehepaar versuche seit dem Insolvenzantrag, das Haus an die FTX zurückzuführen, teilte ein Sprecher der Eltern mit.