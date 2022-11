Mit Prämien ins Werk gelockt

Um die Rest-Belegschaft zu halten und neue Mitarbeiter zu gewinnen, musste Foxconn Prämien und höhere Gehälter bieten. Zum Teil soll das Unternehmen selbst für einfache Tätigkeiten 3500 Dollar für zwei Monate Arbeit geboten haben – deutlich mehr als in der Region sonst üblich. Auch lokale Behörden halfen, indem sie laut Berichten lokaler Medien pensionierte Soldaten und Regierungsangestellte in die Fabrik entsandten. Es könnte sein, dass der Eifer der Behörden bei der Anwerbung von Arbeitskräften bei der Eskalation nun eine Rolle gespielt haben könnte, weil es womöglich zu einer "Fehlkommunikation" in Fragen über Zulagen und Unterbringung gekommen sein könnte. Die Regierung von Zhengzhou reagierte nicht sofort auf eine per Fax übermittelte Bitte um Stellungnahme der Agentur Reuters.

In den Videos beklagen sich die Arbeiter darüber, dass sie nie sicher waren, ob sie während der Quarantäne Mahlzeiten bekommen würden, oder über die unzureichenden Absperrungen zur Eindämmung eines Ausbruchs. "Es ist nun offensichtlich, dass die geschlossene Produktion bei Foxconn nur dazu beiträgt, die Ausbreitung von Covid in der Stadt zu verhindern, aber für die Arbeiter in der Fabrik nichts tut (oder es sogar noch schlimmer macht)", erklärte Aiden Chau vom China Labour Bulletin, einer in Hongkong ansässigen Organisation per E-Mail.