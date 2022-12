Der Gründer des chinesischen Apple-Zulieferers Foxconn hat die chinesische Regierung laut einem US-Medienbericht zur Beendigung ihrer Null-Covid-Politik gedrängt. Die Zeitung "Wall Street Journal " berichtete am Donnerstag, Foxconn-Gründer Terry Gou (72) habe vor mehr als einem Monat in einem Brief an die chinesische Regierung geschrieben, die Null-Covid-Politik bedrohe die Position der chinesischen Wirtschaft in der Welt und die globalen Lieferketten.