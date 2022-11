Die Entschuldigung von Foxconn am Donnerstag markiert eine Kehrtwende. Am Vortag hatte das Unternehmen noch erklärt, es habe seine Zahlungsverträge erfüllt.

Foxconn will Mitarbeiter mit Beihilfen besänftigen

In dem Werk in Zhengzhou kam es am Mittwoch aus Frustration über einbehaltene Löhne und Prämien sowie wegen der weitreichenden Corona-Beschränkungen zu Ausschreitungen. Es handelte sich um seltene Szenen offener Meinungsverschiedenheiten in China. Männer zertrümmerten Überwachungskameras und gerieten mit dem Sicherheitspersonal aneinander, Hunderte von Arbeitern protestierten in der weltgrößten iPhone-Fabrik.