Die Nachrichtenagentur Reuters hatte jüngst berichtet, Probleme in dem Werk in der zentralchinesischen Industriemetropole Zhengzhou beeinträchtigten die Produktion vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft stärker als bislang gedacht: Der Apple-Zulieferer Foxconn kann Insidern zufolge die Herstellung in China vor Weihnachten nicht wieder vollständig hochfahren. Das weltweit größte iPhone-Werk im chinesischen Zhengzhou werde wohl erst zum Jahreswechsel wieder die volle Produktionskapazität erreichen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Foxconn selbst räumte ein, dass durch Produktionsprobleme im Zuge der Corona-Pandemie der Umsatz im November um 11,4 Prozent gefallen sei. Der Konzern aus Taiwan ist Auftragsfertiger für 70 Prozent der iPhones weltweit, die meisten kommen aus dem Komplex in Zhengzhou. In der Fabrik wird vor allem das neueste iPhone 14 gebaut.