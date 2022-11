Apple-Zulieferer Foxconn 20.000 Beschäftigte verlassen "iPhone-City"

In chinesischen Online-Netzwerken waren Videos mit langen Schlangen von Arbeitern zu sehen, die mit ihren Habseligkeiten auf Busse warteten. Foxconn wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Der US-Technologieriese Apple, der die Entsendung eigener Mitarbeiter in das Foxconn-Werk bekannt gegeben hatte, war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Angesichts der zuletzt auf ein Rekordhoch gestiegenen Corona-Infektionen in China operiert das Foxconn-Werk in Zhengzhou seit mehreren Wochen in einem sogenannten geschlossenen Kreislauf – obwohl ein zwischenzeitlich verhängter Lockdown der Behörden bereits wieder aufgehoben wurde. Dies bedeutet, dass die insgesamt 200.000 Beschäftigten von der Außenwelt abgeschottet auf dem Gelände leben und arbeiten. Bereits Ende Oktober flohen Wanderarbeiter vom Werksgelände, um in ihre Heimatorte zu gelangen. Einige klagten über miserable Zustände in der Fabrik. Lokale Behörden versuchten sie zu isolieren, da sie eine weitere Ausbreitung der Pandemie verhindern wollen.