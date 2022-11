Flugtaxi-Start-up Volocopter sammelt weitere 182 Millionen Euro ein

Mit dem saudischen Investor an Bord möchte Volocopter seine Senkrechtstarter auch in der geplanten Riesen-Stadt Neom starten lassen. Im vergangenen Jahr hatten das Start-up und die Neom-Region ein Joint Venture gegründet, was Volocopter das exklusive Recht einräumt, "einziger Betreiber der ersten Routen in Neom" zu sein, heißt es in einem früheren Statement .