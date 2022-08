Die Coronapandemie zwang André Schwämmlein (41) zur Vollbremsung. Der Gründer und CEO von Flixbus fror seine Busfahrten für mehrere Monate komplett ein; das gesamte Business brach weg.

"Ich erinnere mich, dass ich vor zwei Jahren zum ersten Mal in einem längeren Urlaub war, nach fast zehn Jahren, und zurückgekommen bin mit Verwunderung, was da in Asien passiert", erinnert sich Schwämmlein im manager magazin Podcast Anfang 2022. Wenige Tage später sei klar gewesen, dass er das italienische Netz erst einmal einstellen würde.