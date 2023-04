Flink-CEO Oliver Merkel (46) ist kein Mann großer Worte. Der Chef des Expresslieferdienstes spart sich Konferenzauftritte, Merkel gibt nur äußerst selten Interviews. Er agiert lieber im Stillen, abseits der Buzzwords und sonst so grellen Scheinwerfer in der deutschen Gründerszene. So ist Flink groß geworden – und wieder klein.