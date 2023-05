Verkauf an Getir gescheitert Flink bekommt 150 Millionen Euro von Rewe und anderen Investoren

Der Berliner Express-Lieferdienst Flink wird nicht an Getir verkauft. Stattdessen stecken Rewe und andere Investoren noch einmal 150 Millionen Euro in das Unternehmen. In der Zentrale gibt es Entlassungen.