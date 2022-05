Die Konsolidierung auf dem Markt der Express-Lieferdienste schreitet voran: Das Berlin Start-up Flink übernimmt den französischen Rivalen Cajoo. Dies gaben beiden Dienste am Montagabend bekannt. Flink werde damit zur Nummer 1 auf dem französischen Liefermarkt, erklärte Flink-Co-CEO Oliver Merkel . Bislang galt dort Gorillas als Marktführer.

Mit dem Deal wird zugleich die französische Handelsgruppe Carrefour (Umsatz 2021: 81 Millliarden Euro) Aktionär bei Flink. Carrefour soll mit Abschluss der Transaktion Anteile im niedrigen einstelligen Bereich an Flink halten. Der Handelsgigant war zuvor in Cajoo investiert. Zudem investiert die Handelsgruppe nach Informationen des manager magazins zusätzlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in Flink.