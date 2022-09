Pilotprojekt in Großbritannien: Klarna will die größten Risikofälle aussortieren

Klarna-CEO und Co-Gründer Sebastian Siemiatkowski (40) hat das Problem erkannt. Die Kreditausfälle der Plattform – insbesondere bei Neukunden – sollen begrenzt werden. Seit Juni werden bereits in Großbritannien alle neuen Transaktionen an Kreditratingagenturen gemeldet. So sollen Risikofälle aussortiert werden. "Das abzustimmen war intern ein sehr langwieriger Prozess", sagt der Sprecher. Wann das Modell auch auf andere Märkte übertragen wird, ist offen.

Parallel macht der Staat Druck, um eine Überschuldung vor allem junger Menschen zu verhindern. "Buy-now-pay-later-Angebote fühlen sich nicht wie Geldausgeben an. Das ist das Verführerische", warnt etwa die deutsche Finanzaufsicht Bafin.

Aktuell gibt es eine Regulierungslücke. Kredite unter 200 Euro und mit einer Laufzeit unter drei Monaten unterliegen bisher keiner Kreditwürdigkeitsprüfung. Unerfahrene Onlinekunden, die solche Kleinkredite ansammeln, drohen damit in die Schuldenfalle zu stürzen. Sollten die Behörden diese Lücke schließen, müssten die BNPL-Firmen künftig die Zahlungsfähigkeit jedes einzelnen Kunden prüfen. Klarna, betont der Sprecher, kontrolliere intern bereits jeden Kredit.

Künftig sollen die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung für alle Anbieter verschärft werden. Dies geht aus einem Vorschlag der EU-Kommission hervor, über den seit dieser Woche in Brüssel diskutiert wird. Damit würden künftig die Anforderungen an Kleinstkredite das Niveau der Vorgaben für Hypothekenkredite erreichen. Das bedeutet für die BNPL-Unternehmen eine enorme Steigerung des Prüfungsaufwands – und auch der Kosten.