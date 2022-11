Der sich nun abzeichnende, größere Stellenabbau könnte auch ein Zeichen an die Investoren sein: Letzten Monat hatte die Investmentfirma Altimeter Capital in einem offenen Brief Zuckerberg aufgefordert, dass Meta Personal abbauen und seine Metaverse-Ambitionen zurückschrauben sollte.

Metaverse-Aufbau verschlingt Milliarden

Die Ausgaben von Meta sind stark angestiegen, sodass der freie Cashflow im vergangenen Quartal um 98 Prozent zurückging. Allein im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden Dollar. Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Milliarden Dollar an - bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar in dem Bereich. Und Zuckerberg kündigte an, dass die Verluste der Reality Labs im kommenden Jahr noch "erheblich wachsen" würden.