Sandberg hatte 2013 das viel beachtete Buch "Lean In: Women, Work, and the Will to Lead" veröffentlicht, das sich mit den Herausforderungen auseinandersetzt, den Frauen im Job ausgesetzt sind und der Frage nachgeht, was sie tun können, um ihre Karriere voranzutreiben. 2015 musste Sandberg einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, als ihr Mann Dave Goldberg einem Herzinfarkt erlag. Sandberg ging mit diesem Schicksalsschlag und ihrer Trauer offen um.

Sandberg will bald Verlobten Tom Bernthal heiraten

Wie das eingangs erwähnte nächste Kapital in dem Leben der erfolgreichen Managerin aussehen wird, wisse sie selbst noch nicht, räumt Sandberg ein. "Aber ich weiß, dass ich mich mehr auf meine Stiftung und meine philanthropische Arbeit konzentrieren werde, die mir wichtiger denn je ist, wenn man bedenkt, wie wichtig dieser Moment für Frauen ist."