Teurer Rauswurf Ex-Managerin verklagt Twitter auf halbe Milliarde Dollar

Im anhaltenden Streit mit Ex-Mitarbeitern über ihre Entlassungen ist Twitter am Mittwoch mit einer neuen Klage in Höhe von mindestens einer halben Milliarde Dollar konfrontiert worden. Die für Vergütungsprogramme zuständige ehemalige Managerin des Kurznachrichtendienstes, Courtney McMillian, reichte die Klage bei einem Bundesgericht in San Francisco ein.