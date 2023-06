Förderung für 31 Projekte in Deutschland EU genehmigt Milliardenhilfen für die Chipindustrie

Die EU-Kommission hat grünes Licht für umfangreiche Staatshilfen in der Chipbranche gegeben. 56 Firmen aus 14 EU-Ländern werden davon profitieren, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte. Sie könnten bis zu 8,1 Milliarden Euro an Steuergeldern erhalten. Die Kommission hofft so, zusätzliche private Investitionen in Höhe von 13,7 Milliarden Euro anzuschieben. Mit der Förderung will die EU die Schlüsselbranche ausbauen und den großen Abstand zu den USA sowie Asien verringern.