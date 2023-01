Das 2017 gegründete Start-up hat in Deutschland 30.000 Kundinnen und Kunden und gibt an, über 2000 Solarenergie-Anlagen im Monat zu installieren. Im manager magazin Podcast hatte Kohle im vergangenen November angekündigt, 2023 mit dem Umsatz "nah an die Milliarde" zu kommen. Ein Börsengang, der 2021 bereits angedacht wurde , sei vorerst nicht geplant. Ein Ranking der "Financial Times " hatte Enpal bereits im März vergangenen Jahres als das wachstumsstärkste Energieunternehmen in Europa gelistet.