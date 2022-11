Die Energiekrise habe Enpal eine Menge Nachfrage beschert. In diesem Jahr rechne er mit einem Umsatz von rund 300 bis 400 Millionen Euro. Nächstes Jahr will er bereits "nah an die Milliarde" kommen. Und viel mehr noch: "Wir werden nie wieder nicht profitabel sein", was Ebitda und Cash angehe.

Das Start-up aus Berlin ist einer der Stars dieses ansonsten eher schwierigen Jahres in der deutschen Gründer- und Techszene. Bei Kohles Solar-Start-up klopfen daher nicht nur Kunden, sondern auch Investoren an. Eine Finanzierungsrunde zu einer noch höheren Milliardenbewertung soll derzeit in der Mache sein. Beteiligt haben sich in der Vergangenheit Geldgeber wie Softbank, Alexander Samwer (50) und der frühe Delivery-Hero-Investor Lukasz Gadowski (45).