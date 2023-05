Eine Studie an der Business-School der Universität Maryland in den USA untersuchte beispielsweise, wie KI die Gesichtsausdrücke von schwarzen und weißen Footballspielern bewertete. Von einer Software wurden schwarze Spieler im Vergleich zu weißen Spielern konsequent als wütender wahrgenommen, von der anderen Software als verachtungsvoller. Je nach Einsatzbereich der KI in der Praxis können solche Bewertungen ernsthafte Folgen haben – von einer Jobabsage bis zu einer Inhaftierung.

Kritische Anwendungsgebiete finden sich beispielsweise im Bereich der Sicherheitspolitik. So testete die chinesische Regierung laut der "BBC" den Einsatz an der uigurischen Minderheit, die in China brutal unterdrückt wird: Emotionale KI soll in Lügendetektoren auf Polizeiwachen zum Einsatz gekommen sein. Die EU testete mit dem Projekt "iBorderCtrl" an vier Grenzübergängen in Griechenland, Lettland und Ungarn Lügendetektoren, die Einreisende überprüfen sollte.