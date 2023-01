Elon Musk vor Gericht zu Tesla-Tweet "Nur weil ich etwas twittere, bedeutet es nicht, dass Leute das glauben"

Tesla-Anleger werfen dem Firmenchef Elon Musk (51) Betrug vor, im Gerichtsprozess ist der Milliardär nun selbst in den Zeugenstand gerufen worden und gewährte einige Einblicke in seine Verteidigungslinie. So beharrte er darauf, dass die auf heute 280 Zeichen beschränkte Länge der Twitter-Nachrichten keine ausführlichen Erklärungen zulasse.