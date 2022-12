Tesla steht ohnehin unter Druck – die Aktie ist in drei Monaten um rund 50 Prozent gesunken. Mit der Umfrage in der Nacht von Sonntag auf Montag stieg bei Tesla-Investoren die Hoffnung, dass Musk als Twitter-CEO möglichst rasch das Feld räumt, was die Aktie in die Höhe trieb. Mit dem Tweet am Mittwochmorgen wurde jedoch klar, dass Musk nicht so schnell zurücktreten dürfte. So verlor die Aktie wieder 8 Prozent.